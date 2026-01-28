GIUSEPPE CONTE: “1 MILIONE DI EURO DA INDENNITA’ NOSTRI ELETTI PER FAMIGLIE ED IMPRESE COLPITE DA MALTEMPO”

“In questi giorni ci sono famiglie, imprenditori, commercianti che stanno soffrendo in Sicilia, in Calabria e in Sardegna. Hanno fatto sacrifici per una vita e si ritrovano senza abitazione, senza un negozio, senza un’impresa. Dobbiamo essere a loro vicini, noi lo siamo, ci sono i nostri rappresentanti sul posto, ma anche da qui possiamo fare qualcosa. Abbiamo visto le foto di Niscemi, 1500 persone per la frana” sono state “evacuate, abbiamo visto le rotaie sospese sul vuoto nella linea Messina-Catania, il litorale ionico in Sicilia, in Calabria completamente distrutto dalle mareggiate, 112 comuni in Sardegna. Noi possiamo agire come sempre abbiamo fatto: abbiamo stanziato subito un milione di euro tagliandoci gli stipendi di noi eletti e adesso mettiamo in votazione questa proposta”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle in un video sui social.

“Sabato – aggiunge l’ex premier -, gli iscritti del Movimento 5 stelle sono chiamati a votare perché la proposta va ratificata e l’ultima parola è la vostra. Una volta confermata questa soluzione, io poi verrò nei prossimi giorni a visitare, a parlare con queste famiglie , imprenditori, e troveremo anche insieme qualche progetto utile per rispondere a queste prime urgenze e necessità”.