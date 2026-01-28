A SESSA AURUNCA PINA PICIERNO PRESENTA IL MOVIMENTO “CRESCERE” ALL’INTERNO DEL PARTITO DEMOCRATICO

“Siamo a Sessa Aurunca perché crediamo che la Terra di Lavoro abbia bisogno di una politica che non si accontenti, ma che sappia ‘crescere’ in termini di visione e concretezza”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno a proposito dell’appuntamento di domani, giovedì 29 gennaio alle 18 al Castello ducale di Sessa Aurunca, di ‘Crescere!’, “un’iniziativa nata per delineare la rotta di un Pd riformista, credibile e, soprattutto, radicato nei bisogni concreti della terra di lavoro”.

“Lavoriamo con convinzione a un Partito Democratico che sia autenticamente riformista: un partito che non ha paura del cambiamento, che rivendica con orgoglio le proprie radici ma guarda con coraggio alle sfide del futuro. Con Stefano Lombardi e i tanti amici che si ritroveranno al Castello Ducale, vogliamo ribadire che la nostra missione è costruire un’alternativa credibile al governo Meloni, capace di dare risposte vere alle famiglie e alle imprese di questo territorio”, aggiunge Picierno.

All’incontro partecipano il candidato alla segreteria provinciale del Pd Stefano Lombardi, Massimo Schiavone, Lorenzo Guerini e la stessa Picierno.

