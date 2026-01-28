CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: “BENE TAVOLO VERDE VOLUTO DALLA ASSESSORA REGIONALE SERLUCA”

“Accogliamo con favore l’istituzione del Tavolo Verde, perché rappresenta un luogo stabile di confronto e ascolto delle esigenze delle imprese agricole campane”. Così il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano sull’insediamento del Tavolo Verde con il neo Assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca e le principali organizzazioni di categoria. Durante l’incontro sono state annunciate ulteriori risorse per circa 13 milioni per le filiere agroalimentari e, in particolare, per il 2026 per il benessere animale, ulteriori 12 milioni di euro, a sostegno degli allevatori zootecnici. “È un segnale concreto – ha aggiunto Marzano –di attenzione verso il settore zootecnico e rappresentano un passo avanti per garantire sostegno e programmazione alle aziende”. “Confagricoltura Campania – conclude Marzano – conferma la propria disponibilità a collaborare con la Regione per trasformare il dialogo in azioni concrete a beneficio delle imprese e dei territori”

