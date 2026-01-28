ABBASSARE IN ITALIA L’ETA’ DEL VOTO A 16 ANNI: ARRIVA LA PROPOSTA DA PARTE DI PIU’ EUROPA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“L’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha oggi approvato in larghissima maggioranza una risoluzione per sostenere con forza l’abbassamento dell’età per il primo voto in tutte le elezioni a 16 anni come passo concreto verso l’uguaglianza intergenerazionale e una democrazia più inclusiva, chiedendo agli Stati di esaminarne la fattibilità giuridica e istituzionale. Come +Europa nei giorni scorsi abbiamo lanciato la proposta ‘Voto16’ affinché il Parlamento attui questa riforma costituzionale entro la fine dell’attuale legislatura, estendendo il diritto di voto attivo ai cittadini e alle cittadine che abbiano compiuto 16 anni, così da renderlo effettivo a partire dalle elezioni politiche del 2027. Il tempo per farlo, c’è. E la discussione sulla nuova legge elettorale è, seppur indirettamente, un’occasione imperdibile per realizzare anche questa riforma: il Governo raccolga l’invito del Consiglio d’Europa. Noi intanto andiamo avanti”. Lo dichiarano il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi, membro della direzione di +Europa e coordinatore della campagna Voto16.

Related Posts

Gennaio 28, 2026

GIUSEPPE CONTE: “1 MILIONE DI EURO DA INDENNITA’ NOSTRI ELETTI PER FAMIGLIE ED IMPRESE COLPITE DA MALTEMPO”

Gennaio 28, 2026

CONSIGLIO REGIONALE. FORZA ITALIA INDICA I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI: ECCO TUTTI I NOMI

Gennaio 28, 2026

REGIONE CAMPANIA. I CONSIGLIERI DI FRATELLI D’ITALIA NELLE COMMISSIONI: ECCO TUTTI I NOMI