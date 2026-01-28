GENNARO SANGIULIANO (FDI): “RITARDO SU COMMISSIONI CONSILIARI, FATTO IRRESPONSABILE”

“La vicenda delle commissioni del Consiglio regionale della Campania sta assumendo contorni grotteschi ma in ballo ci sono gli interessi dei cittadini della Campania”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gennaro Sangiuliano. “Al momento l’istituzione regionale è ferma, soprattutto pesa la mancanza della commissione di Bilancio, passaggio normativamente cruciale per giungere all’approvazione del documento contabile. Anche tutte le proposte di cui leggiamo sulla stampa sono carta straccia se non esistono le commissioni in grado di sviluppare i passaggi legislativi. Le lacerazioni interne al Pd si stanno ripercuotendo sulla funzionalità dell’istituzione. Non si può non censurare l’irresponsabilità di questo ritardo”, si chiude la nota.

