CONSIGLIO REGIONALE. IL PRESIDENTE MANFREDI: “AEROPORTO DI GRAZZANISE COME SCALO DI SALERNO”

Nell’ambito degli incontri istituzionali alle Testate giornalistiche della Campania, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha incontrato, nella redazione di Marcianise, il Direttore responsabile di “Cronache di Napoli” e “Cronache di Caserta”, Maria Bertone, ed i giornalisti delle redazioni.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Massimiliano Manfrediz, tra i vari temi affrontati, si soffermato anche sul possibile uso civile dell’Aeroporto militare di Grazzanise.

“L’incremento del flusso turistico, che vede Napoli tra le prime mete turistiche in crescita, in Italia e in Europa, richiede scelte importanti anche per il settore aeroportuale, per decongestionare l’aeroporto di Capodichino e per riproporre ciò che è avvenuto già per l’Aeroporto di Salerno, ovvero ampliare il sistema aeroportuale per sostenere lo sviluppo turistico, commerciale e logistico della Campania, una scelta che sarà positiva non solo per il casertano ma per l’intera regione”, ha sottolineato Massimiliano Manfredi.

Nel corso dell’incontro, il vertice dell’assemblea legislativa campana si è soffermato, inoltre, sulla “centralità politica e legislativa del Consiglio Regionale, terza assemblea legislativa dell’Italia, dopo Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, per la quale – ha sottolineato- mi pongo l’obiettivo di rafforzare le strutture legislative per supportare l’attività legislativa fin dalla sua proposta e per la qualità della stessa. E’ un Consiglio rinnovato e ricco – ha continuato l’esponente del Pd – nel quale siedono ex sindaci ed ex parlamentari, con una composizione politica molto forte con tutti i gruppi politici presenti sul piano nazionale, ed una giunta regionale anch’essa molto politica. Tutto questo è garanzia di un innalzamento del livello e di un Consiglio che rimarca la sua centralità”.

“Queste prime settimane dei lavori del Consiglio Regionale – ha aggiunto Massimiliano Manfredi – sono state facilitate dal lavoro del Vice Ministro Edmondo Cirielli, che ha costruito, nel rispetto dei rispettivi ruoli, le condizioni per un rapporto istituzionale costruttivo tra maggioranza ed opposizione, e del Presidente Roberto Fico, il quale, fin dal suo insediamento, ha voluto costruire un solido rapporto con la macchina amministrativa, creando le basi per il buon governo della Regione”..

Tra gli altri temi, infine, l’esponente del Pd ha parlato del Bilancio regionale: “credo che giovedì il Bilancio sarà approvato in Giunta e che il giorno dopo dopo sarà trasmesso al Consiglio, dove seguirà il suo iter, che non sarà un percorso compresso, ma discusso e partecipato. Nel contempo – ha concluso Massimiliano Manfredi – insedierò le Commissioni Speciali affinché possano iniziare al più presto il loro lavoro”.