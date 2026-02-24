REGIONE CAMPANIA. ENZO MARAIO: “IL 30% DELLE SPIAGGE IN CAMPANIA SARA’ LIBERO E ACCESSIBILE”

Continua la linea del dialogo con i Sindaci, in sintonia con le indicazioni del Presidente Fico, per costruire opportunità per le amministrazioni e assicurare diritti ai cittadini. Nel contesto del turismo balneare, per la realizzazione dei PAD regionali, abbiamo avviato un incontro costruttivo con i sindaci delle fasce costiere campane. Come Regione abbiamo chiesto di assicurare una quota del 30% per le spiagge libere e di coordinare attività comuni per garantire una gestione trasparente. L’obiettivo è coniugare sviluppo economico, tutela ambientale e piena fruibilità pubblica delle coste.