CONSIGLIO REGIONALE. IN AULA LA SOSPENSIONE DI ZANNINI (FI), RESTA IN GIUNTA ELEZIONI IL CASO NONNO (FDI)

Il provvedimento di sospensione, collegato alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, per il Consigliere Regionale di Forza Italia Zannini arriva in Consiglio Regionale: domani, infatti, il decreto di sospensione, emesso dal Ministero dell’Interno, per Zannini, che si trova, tutt’ora, colpito dal divieto di soggiornare nel territorio della Campania, sarà comunicato al Consiglio Regionale. Resta, invece, ancora da chiarire la vicenda di Marco Nonno, primo dei non eletti di Fratelli d’Italia, pronto a subentrare, in Aula, al posto del dimissionario Edmondo Cirielli, anche se sottoposto allo stop imposto dalla Legge Severino. La Giunta per le Elezioni del Consiglio Regionale, in attesa di una decisione definitiva, ha chiesto un parere al Ministero dell’Interno, proprio sul caso di Marco Nonno che, di sicuro, domani non potrà sedere all’interno del Consiglio Regionale.

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