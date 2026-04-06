SALERNO, COMUNALI 2026. MARTUSCIELLO (FI): “CON ZAMBRANO COSTRUIRE COALIZIONE RIFORMISTA”

“Zambrano è una figura aperta sui diritti e capace di parlare a una comunità più ampia. È su questo terreno che può nascere una coalizione riformista per cambiare Salerno”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, con riferimento all’ingegnere Armando Zambrano, candidato sindaco di Salerno per le elezioni amministrative 2026, sostenuto da liste civiche. “Dall’altra parte registriamo spinte omofobe che non ci piacciono e che non rappresentano la nostra idea di società. Noi vogliamo provare a cambiare la storia, senza paura” aggiunge. “Per farlo serve un passo indietro dei partiti e più spazio alla società civile, alle energie vere del territorio”, conclude Martusciello.

Share on: WhatsApp