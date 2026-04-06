MERCOLEDI’ 8 APRILE SEDUTA MONOTEMATICA DEL CONSIGLIO REGIONALE SUL CASO MONALDI

Il Consiglio Regionale della Campania è convocato l’8 aprile 2026, dalle ore 11,00, in seduta straordinaria monotematica con all’ordine del giorno “l’informativa della Giunta regionale in merito al decesso del minore presso l’ospedale Monaldi di Napoli”, avvenuto lo scorso 21 febbraio. All’ordine del giorno aggiuntivo anche la presa d’atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2026 sulla sospensione dalla carica di Consigliere regionale della Campania ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto legislativo 31/12/2012 e supplenza di Consigliere regionale, e le Determinazioni della Giunta delle Elezioni nella seduta del 7 aprile 2026 e conseguente presa d’atto e surroga di Consigliere regionale.

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