CONSIGLIO REGIONALE. MERCOLEDI’ 25 GENNAIO SEDUTA PER IL QUESTION TIME

Il degrado ambientale del fiume Volturno, i lavori per il completamento del porto turistico di Marina di Pinetamare a Castelvolturno, l’anagrafe del fabbisogno abitativo e relative graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: sono tra le interrogazioni che verranno discusse nel Question Time che si terrà, in Consiglio Regionale della Campania il 25 gennaio dalle ore 11 alle ore 13.

A presentarle, rispettivamente, i consiglieri Alfonso Piscitelli (FdI), all’assessore regionale all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, Vincenzo Santangelo (Italia Viva), al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, la consigliera Roberta Gaeta (Azione.Moderati,Europa Verde) all’assessore regionale all’urbanistica e governo del territorio, Bruno Discepolo. Saranno discusse, inoltre, le interrogazioni in materia di: “Orario integrativo dei lavoratori socialmente utili in servizio presso gli uffici regionali” del capogruppo della Lega Severino Nappi all’assessore regionale al lavoro Antonio Marchiello, al quale è rivolta anche l’interrogazione della consigliera Maria Luigia Iodice (PSI,Campania Libera,Noi di Centro-Noi Campani) sullo “Stato di crisi del lavoro all’interno dell’area Zes di Pianodardine in provincia di Avellino”. Inoltre, saranno discusse le interrogazioni sulle “Garanzie per il malato oncologico della sua presa in carico con percorsi di indagine diagnostica e prelievi pre-chemio in regime di day service presso la struttura a cui si è affidato” E sulla “Apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite QR-Code, per attività di valorizzazione dei beni culturali e promozione dell’offerta turistica”della consigliera Maria Muscarà (Gruppo misto) al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, il quale è destinatario anche delle interrogazioni del capogruppo di IV Tommaso Pellegrino sul “Registro tumori della Regione Campania” e del consigliere Vincenzo Ciampi (M5S) sui “Contratti a somministrazione di manodopera di personale sanitario,stabilizzazione”.