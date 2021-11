CONSIGLIO REGIONALE. OGGI NELLO FIORE ENTRA IN AULA AL POSTO DI NINO SAVASTANO

E’ arrivato il giorno dell’ingresso in Consiglio Regionale di Nello Fiore, già consigliere dal 2015 al settembre 2020, poi candidato con la Lista Campania Libera e primo dei non eletti alle spalle di Nino Savastano che, dalla scorsa settimana, con un provvedimento del Ministero dell’Interno, risulta sospeso “sine die” dalla carica, per il coinvolgimento nell’indagine sugli appalti alla Cooperative di Salerno, per la quale si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 11 Ottobre. Per Nello Fiore un ritorno al passato, un rientro in quel Consiglio Regionale che tanto bene conosce: sotto il profilo politico, nella maggioranza di Vincenzo De Luca, ovviamente, non cambia nulla con un semplice passaggio di consegne tra due esponenti della stessa lista.

Share on: WhatsApp