CONSIGLIO REGIONALE SEMI DESERTO: COMMISSIONI NON ANCORA CONVOCATE PER LA RIPRESA

Anche se gli uffici amministrativi, già nella giornata di ieri, hanno ripreso l’attività all’interno del Palazzo del Consiglio Regionale, di lavoro politico, al momento, non vi è traccia tra i corridoi della sede di Napoli. Qualche coraggioso consigliere regionale ha fatto capolino tra i piani del Consiglio Regionale ma, al momento, non risultano neppure convocate le Commissioni che potrebbero riprendere la propria attività alla fine della prossima settimana. C’è molta attesa per la eventuale convocazione della Commissione Statuto, quella presieduta dal Consigliere Regionale Giuseppe Sommese, l’organismo che dovrebbe occuparsi del disegno di legge per la modifica della Legge Elettorale per le Regionali. Non c’è, ancora, una calendario delle convocazioni ma qualche novità dovrebbe arrivare per la fine della settimana che è appena iniziata.

