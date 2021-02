CORRADO MATERA: “BENE COMMISSIONI SPECIALI, AUGURI A LIVIO PETITTO”

“Oggi, in qualità di presidente del gruppo misto, ho partecipato alla costituzione delle commissioni speciali individuate secondo lo Statuto regionale: Trasparenza, Anticamorra e le nuove dedicate alle Aree Interne e all’Innovazione e al rilancio delle imprese.”

Lo scrive il Capogruppo del Misto Corrado Matera.

Nell’augurare un proficuo lavoro ai neo presidenti eletti e ai rispettivi uffici di presidenza, a cui non farò mancare il mio contributo come membro anche delle quattro Commissioni Speciali, sono particolarmente orgoglioso dell’elezione a Vice Presidente della Commissione Aree Interne del collega Petitto, componente del gruppo misto. È un riconoscimento al suo impegno valido e costante su un tema strategico per la nostra terra, che va sempre di più attenzionato per le grandi capacità e potenzialità dell’economia rurale.