CORRADO MATERA: “CON L’ASSESSORE CAPUTO PER L’AGRICOLTURA DEL VALLO DI DIANO”

Giornata sul territorio del Vallo di Diano per il Consigliere Regionale Corrado Matera che, in mattinata, ha accompagnato l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo in alcune realtà imprenditoriali che rappresentano una assoluta eccellenza.

“Oggi con l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, On. Nicola Caputo ho visitato una realtà imprenditoriale del Vallo di Diano: #ISegretidiDiano . Azienda guidata da Pietro D’Elia. Pietro, dopo essersi laureato alla Luiss ed aver conseguito un master MEMAE alla Bocconi, ha deciso di tornare nel suo paese d’origine per rilanciare la sua idea di agricoltura con lo “Sciuscillone” di #Teggiano , varietà di Sciuscillone dolce e Serpentino amaro con una storia tutta da scoprire e raccontare.” Lo scrive il Consigliere Regionale Corrado Matera. Un’agricoltura diversa e innovata. Sono sicuro che l’agricoltura in #Campania con l’Assessorato guidato dall’On. Caputo raggiungerà grandi risultati.