COSTABILE NICOLETTI: “STRADA VIA DEL MARE, GESTIONE ALL’ANAS E NON ALLA PROVINCIA”

Torna ad animare il dibattito politico di tutto il Cilento costiero il futuro della Via del Mare, la strada che collega i comuni costieri da Agropoli fino ad Ascea. Una arteria stradale importante e strategica che, fino ad oggi, con enormi difficoltà di fondi, è stata gestita dall’ente proprietario che è la Provincia di Salerno ma, adesso, dal Comune di Castellabate arriva una proposta destinata a fare discutere. A lanciarla è l’attuale assessore ai lavori pubblici Costabile Nicoletti che propone “il trasferimento della gestione e della proprietà della strada dalla Provincia di Salerno all’Anas, ente in grado di effettuare i necessari interventi di messa in sicurezza della arteria stradale. Abbiamo già l’esempio della Cilentana dove l’intervento dell’Anas ha migliorato i livelli di sicurezza e di manutenzione” Ad avviare, in concreto, la procedura una delibera del Comune di San Mauro Cilento che propone il trasferimento all’Anas e che, ora, potrebbe essere adottata anche dagli altri centri, a cominciare da quello di Castallebate.

