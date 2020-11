SALERNO, COMUNALI 2021. ZITAROSA, DALLA LEGA VERSO DE LUCA CON UNA SUA LISTA ?

Giuseppe Zitarosa, consigliere comunale di Salerno, avrebbe già chiuso la sua esperienza politica con la Lega. Lo sostengono fonti ben accreditate che indicano l’attuale Vice Presidente del Consiglio Comunale di Salerno in rotta di collisione con il partito di Matteo Salvini e sempre piu’ vicino ad una intesa con il gruppo De Luca. Una semplice vicinanza politica o qualcosa di piu’ ? Pare che lo stesso Zitarosa, già in questi giorni, sia al lavoro per formare una lista civica, magari vicina anche ad ambienti di centro destra, per sostenere, alle prossime elezioni comunali, la candidatura di Enzo Napoli alla carica di sindaco di Salerno.

