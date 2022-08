DA DOMENICA 21 AGOSTO AL VIA IL DEPOSITO DELLE LISTE E DEI CANDIDATI UNINOMINALI

In Campania il tutto avverrà all’interno degli Uffici della Corte di Appello di Napoli: dalle 8:00 di domenica 21 Agosto e fino alle 20:00 di lunedi’ 22 sarà possibile effettuare il deposito delle liste per le Circoscrizioni e della documentazione per i 21 Collegi Uninominali, tra Camera e Senato, che si trovano in tutto il territorio della Regione Campania.

Ancora poche ore per tutti i partiti e per le coalizione per completare l’elenco delle candidature prima di entrare nel vivo della campagna elettorale che ci condurrà al voto di Domenica 25 Settembre.