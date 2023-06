DA OGGI ANCHE I FIGLI DEI DEPUTATI ENTRANO IN AULA: IL CASO DI GILDA SPORTIELLO (M5S)

Rivoluzione rosa a Montecitorio dove, per la prima volta, viene autorizzata la presenza in Aula dei figli dei deputati.

“Da questa seduta fa il suo esordio, in Aula, il piccolo, piccolissimo Federico, figlio della nostra collega Gilda Sportiello. E’ la prima volta, con l’unita’ dei gruppi, in Aula con noi. Auguri all’onorevole Sportiello, auguri di una lunga, libera e serena vita a Federico. Adesso, parleremo un po’ a voce bassa…”. Lo ha affermato, nell’Aula della Camera, il presidente di turno, Giorgio Mule’. Lungo ed intenso, l’applauso da parte di tutta l’Assemblea di Montecitorio. E’ la prima volta, infatti, che una deputata entra nell’emiciclo della Camera con il suo bimbo in braccio.