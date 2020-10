DAL DECRETO AGOSTO NUOVI FONDI PER I COMUNI E PER LE PROVINCE: 1,7 MILIARDI DI EURO

Arriva un nuovo sostegno del Governo per tutti gli Enti Locali (Comuni e Province) che, causa Covid 19, hanno visto ridurre le entrate derivanti dalla tassazione locale o aumentare le spese per fronteggiare le emergenze legate alla scuola ed al trasporto pubblico. Complessivamente si tratta di 1,7 miliardi di euro che verranno erogati entro il prossimo 20 Novembre sulla base di una certificazione che le amministrazioni comunali e quelle provinciali dovranno inviare al Ministero dell’Interno. Ma a quanto ammonta il calo delle entrate fiscali per gli Enti Locali ?

Secondo una indagine di Demoskpika le casse degli Enti Locali, nel bimestre marzo-aprile 2020, hanno registrato un calo di oltre il 65% derivanti dalle principali tasse comunali: in media ogni comune ha registrato un caldo di oltre 200.000 euro.