DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE GIORGIA MELONI LANCIA LA CAMPAGNA PER LE EUROPEE 2024

“Dobbiamo organizzarci al meglio per affrontare le europee. Abbiamo fatto qualcosa di impensabile in Italia, non c’è ragione di credere che non si possa fare altrettanto in Europa. Per questo dobbiamo aspettarci una campagna elettorale durissima, destinata ad infiammarsi mese dopo mese. Dovremo farla, come dicono gli spagnoli, con la ‘cabeza fria’ e il ‘corazon caliente'”. Lo ha detto Giorgia MELONI, secondo quanto si apprende, parlando all’assemblea nazionale di Fdi. “C’è un sistema elettorale proporzionale che ci richiede presenza, passione, energia al fine di esaltare la nostra identità politica, da una parte, dall’altra dobbiamo essere consapevoli di un vincolo di coalizione che richiede grande senso di responsabilità”, ha aggiunto. (

