CAVA DE’ TIRRENI. RIPRENDONO I LAVORI ALLA BADIA PER LA MESSA IN SICUREZZA

Dopo i rilievi geologici e le prescrizioni della Soprintendenza, riprendono domani i lavori di messa in sicurezza del costone franato che ha interrotto il transito pedonale e veicolare verso l’abbazia benedettina della SS. Trinità che potrà essere ripristinato con la realizzazione di una galleria con percorso a senso unico alternato.

Si procederà, inoltre, con la pulizia del muro,lo svuotamento del terreno e la demolizione delle parti pericolanti e pericolose fino a raggiungere la roccia, posizionamento di una geo stuoia per il contenimento del terreno.

Risolte anche le problematiche relative alla frana di Rotolo, si è in attesa di un particolare macchinario, che arriverà a giorni, per poter operare alla palificazione per la messa in sicurezza della rupe franata nel vallone che ha causato l’interruzione del transito veicolare verso le frazioni sud est della vallata.

“Sono tutte opere di competenza della Provincia – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Nunzio Senatore – peraltro entrambe di una particolare complessità e ringrazio il Presidente Alfieri, i tecnici provinciali, la Soprintendenza che hanno lavorato con capacità e celerità per risolvere i problemi. Ovviamente sono procedure complesse rese anche più lunghe dalla inevitabile burocrazia che vuol dire la redazione di atti e procedure per eseguire i lavori”.

