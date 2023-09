NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. PD SPACCATO CON TRE NOMI SUL TAVOLO: ECCO DI CHI SI TRATTA

Il Partito Democratico arriva spaccato, a Nocera Superiore, per la scelta del nome del candidato sindaco da presentare in occasione della tornata elettorale della prossima primavera. Al momento, infatti, sono ben tre i nomi che provengono da diversi ambienti del Pd.

Salvatore Arena, maggiorente del Partito Democratico nella zona dell’Agro, punta con decisione sul nome di Enrico Bisogno che, già in qualche circostanza, è stata indicato dall’ex consigliere regionale come il candidato sul quale puntare per le Comunali 2024.

Il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, insieme a Nello Fiore, già Consigliere Regionale di Campania Libera, che negli ultimi mesi ha visto aumentare le sue quotazioni all’interno della segreteria provinciale del Pd, ha già proposto e continua a proporre come candidato alla carica di Sindaco di Nocera Superiore il nome di Bartolo Pagano.

Infine, un altro consigliere regionale, Franco Picarone, ha già deciso di sostenere la candidatura del noto medico odontoiatra Gaetano Ciancio.