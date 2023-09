FORZA ITALIA, DIREZIONE REGIONALE SABATO 16 SETTEMBRE. ECCO ALTRE NOMINE DI MARTUSCIELLO

“Ermanno Russo, Angelo Sciacca e Barbara Ricci. Tre nuove nomine all’interno della direzione regionale che andranno ad arricchire di contenuti la politica di Forza Italia in Campania”. Così, in una nota, Fulvio Martusciello, coordinatore campano di FI, che annuncia di aver convocato la direzione regionale del partito sabato 16 settembre alle 10. “Ermanno Russo, consigliere e assessore regionale – spiega Martusciello- seguirà per Forza Italia il centralissimo tema degli affari sociali. Angelo Sciacca, guiderà il dipartimento della mobilità mentre Barbara Ricci, che ha un’esperienza elettorale con Maurizio Lupi, il dipartimento famiglia. Sabato – conclude il coordinatore forzista – tracceremo le linee del nostro impegno e riempiremo di contenuti l’evento del Berlusconi day di Paestum”.

