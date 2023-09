MERCATO SAN SEVERINO. NUOVO ACCORDO COMUNE-ASL PER IL CANILE MUNICIPALE

E’ quanto stabilito dall’accordo che il nostro comune ha siglato con l’Asl di Salerno e che, tra l’altro prevede attività di microchippatura e sterilizzazioni di cani randagi e di gatti in colonia e piccoli interventi di chirurgia.”

Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

Il contratto avrà la durata di 5 anni rinnovabili, durante i quali l’ASL si impegna, con la ditta convenzionata per il servizio di accalappiamento, a garantire il traferimento, all’interno di un canile convenzionato, con costi interamente a carico dell’Azienda Sanitaria Locale, 20 cani che saranno da noi individuati. L’accordo è solo un punto di partenza per migliorare ed aumentare i servizi veterinari per i cani che vivono nel nostro distretto sanitario ma anche, in futuro, per avviare una campagna di microchippatura per consentire un controllo sempre piu’ efficace dei cani presenti sul territorio e dei relativi proprietari. Anche Mercato San Severino guarda con grande attenzione alla crescita esponenziale del numero degli animali da compagnia sul territorio: è necessario che la convivenza avvenga sulla base del rispetto delle regole del buon vivere.