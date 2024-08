DALLE REGIONALI ALLE COMUNALI DI NAPOLI. LA CALDA ESTATE DEI RETTORI UNIVERSITARI IN CAMPANIA

Metodo Nicolais. Lo predica Gaetano Manfredi in questi assolati giorni di agosto. Ricordate il Ministro per caso Gino Nicolais? Quando entrò nel governo penso’ davvero di poter determinare la politica universitaria e quello fu l’errore fatale che il già assessore regionale di Bassolino fece. Perché torna di moda il nome Nicolais di recente sostituito alla guida di Carditello dal Ministro Sangiuliano? Perché Manfredi usa quella parabola del chi in alto sale per parlare di Lorito.

Si è ormai risaputa la rottura tra i due. E non è un caso che coloro che votarono per il povero Califano oggi sono tutti con Manfredi. Che procede a tenaglia cercando l’isolamento del rettore e fortificando le sue posizioni. Dopo aver infatti incassato il commissariato di Bagnoli e altre aperture di credito da parte del governo ora punta alla presidenza dell’Anci nazionale. Suo avversario e’ il sindaco di Torino ed è per questo che Manfredi ha scatenato un vero corteggiamento verso l’unico che e’ contrario a questa idea: il capo di forza Italia in campania Fulvio martusciello. Chi scrive conosce la capacità di Martusciello di sottrarsi a abbracci e strette di mano come quella di abbracciarti e ritrovarti un coltello nel fianco senza nemmeno che te ne sei accorto ma qui pensiamo che l’accordo convenga a entrambi. Dall’altro lato Lorito per evitare isolamento ha cercato sponda nel suo testimone di nozze l’assessore regionale Santagada per tentare di ricostruire un rapporto con Forza Italia Campania. Non è un caso che alla festa caprese organizzata dal presidente di federfarma Riccardo Iorio ci fosse proprio Martusciello. E’ una partita della politica che si sovrappone alla università che diventa politica quella che si sta giocando in Campania e che potrebbe vedere la sua conclusione con la candidatura del rettore del suor Orsola Lucio D’Alessandro a sindaco di Napoli ( ricorderete l’appello al civismo lanciato nei giorni scorsi). Fuori gioco da ogni candidatura sembra invece il compagno della sottosegretaria Castiello il rettore Gianfranco Nicoletti che si consola con le vacanze in Sardegna in compagnia di Brunello Cucinelli Insomma a meno di ritorni di fiamma di Lorito il finale sembra già scritto. Manfredi all’anci nazionale e Lorito al parco con Nicolais