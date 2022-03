Il Decreto Milleproroghe ha rifinanziato il bando Nuove Competenze, rivolto a tutte le imprese d’Italia per la formazione professionale, interamente finanziata dallo Stato fino ad un massimo di 250 ore. In prima fila per rispondere alle esigenze delle aziende c’è la società di formazione Deaform.

Share on: WhatsApp