AGROPOLI, SALTANO LE PRIMARIE: NON C’E’ ACCORDO TRA I VARI CANDIDATI

Le Primarie di centro sinistra per la scelta del candidato sindaco ad Agropoli non si terranno. Almeno per il momento. E’ quanto emerso dalla riunione che si è tenuta nel primo pomeriggio di oggi tra alcuni degli aspiranti candidati: Adamo Coppola (Sindaco uscente), Emidio Cianciola ed Elvira Serra. Pare che nel corso dell’incontro non sia stato raggiunto un accordo sulle modalità ma neppure sulla opportunità di tenere, entro la fine del mese di marzo, le Primarie, cosi’ come era stato stabilito in una precedente riunione. Possibile, a questo punto, che ognuno dei contendenti scelga una strada autonoma ed indipendente in vista dell’appuntamento elettorale di fine maggio.

