COMUNE DI PAGANI. UNA TARGA PER RICORDARE TUTTE LE VITTIME DEL COVID 19

Ora che i momenti più complessi della pandemia sembrano essere passati, pur rimanendo sempre alta l’attenzione, l’amministrazione De Prisco ha voluto promuovere un momento di riflessione e preghiera in prospettiva della Giornata internazionale delle vittime del Covid19 fissata il 18 marzo. La cittadinanza, le istituzioni e in particolare i familiari delle vittime paganesi sono invitati a partecipare a questo momento di commemorazione e preghiera. In questa occasione sarà piantumata anche una mimosa in onore della Giornata internazionale dei diritti delle donne di domani, 8 marzo. L’iniziativa dell’associazione Floria Pepe, presieduta da Maria Luisa Pepe, patrocinata dal comune di Pagani, vede la partecipazione attiva dell’associazione Convivio che ha donato la pianta di mimose, omaggio alla cittadinanza come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.