DE LUCA ACCOLTO AD OSPEDALE DI SALERNO DA PROTESTA MAMMA DONNA MORTA AL RUGGI

“Governatore, sono la mamma di Cristina Pagliarulo, mi dica almeno qualcosa, mi dica almeno scusa, mia figlia e’ morta al pronto soccorso”. Sono alcune delle parole pronunciate questa mattina dalla madre di Cristina Pagliarulo, la donna di 41 anni di Giffoni Valle Piana (Salerno) deceduta lo scorso marzo all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, per la cui morte e’ attualmente in corso un’indagine da parte della procura. La donna si e’ rivolta direttamente al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al termine della cerimonia di insediamento della nuova direzione strategica dell’azienda ospedaliero-universitaria salernitana. Il confronto con il governatore e’ stato acceso. De Luca ha risposto che la questione andava affrontata con il direttore generale dell’ospedale. Poi, De Luca, con i giornalisti, aggiunge: “Non so assolutamente nulla. C’e’ una signora che sta gridando a vuoto nei confronti di una persona che arriva questa mattina e non sa di che cosa sta parlando. La buona educazione per molte persone e’ un optional, non e’ un dovere di civilta’”. Il neo direttore generale del Ruggi, Ciro Verdoliva, si e’ mostrato subito disponibile ad accogliere la madre di Cristina. E, infatti, dall’ospedale fanno sapere che, in settimana, la donna sara’ contattata e ricevuta al Ruggi e che a breve saranno avviati tutti gli approfondimenti del caso.

