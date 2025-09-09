LEGA SALERNO. IL COORDINATORE PROVINCIALE PIERRO NOMINA NUOVI DIRIGENTI PROVINCIALI

Il Coordinatore provinciale della Lega – Salvini Premier Salerno, On. Attilio Pierro, d’intesa con i rispettivi Responsabili regionali dei Dipartimenti, ha conferito i seguenti incarichi di responsabilità a livello provinciale:
• Tonino Perrelli è nominato Responsabile provinciale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, d’intesa con la Responsabile regionale Dott.ssa Paola Avella.
• Mario Carannante è nominato Responsabile provinciale del Dipartimento Attività Produttive, d’intesa con il Responsabile regionale Dott. Bruno Avagliano.
• Rita Rosati è nominata Responsabile provinciale del Dipartimento Politiche Sociali e Disabilità, d’intesa con la Responsabile regionale Dott.ssa Michela Rostan.

Al dott. Perrelli, a Mario Carannante e a Rita Rosati vanno i più sentiti auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il loro impegno possa contribuire al rafforzamento dell’azione politica della Lega e alla crescita del nostro Paese.

Questi incarichi rafforzano l’organizzazione provinciale della Lega – Salvini Premier Salerno, confermando l’impegno del partito nella promozione di politiche concrete a beneficio dei cittadini.

