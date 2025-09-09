BARONISSI. AL VIA I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO

Sono partiti oggi i lavori di rigenerazione urbana ad Antessano, un intervento del valore complessivo di 470mila euro a base di gara. L’area interessata è quella dell’ex casa parrocchiale, dove sorgeva il locale adibito a chiesa provvisoria nel post-terremoto, ora in fase di demolizione.
“Con l’avvio di questi lavori – sottolinea la Sindaca di Baronissi, Anna Petta – dimostriamo concretamente il nostro impegno per una città che cresce in maniera equilibrata. Ad Antessano investiamo risorse importanti per restituire alla comunità un’area centrale rigenerata, sicura e funzionale, capace di migliorare la qualità della vita dei residenti.”
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio da 21 posti auto, la riqualificazione del tratto di Via Sant’Andrea e la creazione di un nuovo marciapiede che collegherà direttamente il parcheggio con la chiesa di Sant’Andrea e il Sagrato.