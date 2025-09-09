REGIONALI IN CAMPANIA. RENZI RINUNCIA AL SIMBOLO IV, ECCO LA CASA RIFORMISTA

Non ci sarà il simbolo – ed anche la lista unica – di Italia Viva alle prossime Regionali in Campania. Anche se forte di 5 consiglieri regionali uscenti, il partito di Matteo Renzi ha rinuncia al proprio simbolo per creare, insieme ad altre forze politiche, un nuovo contenitore politico, anche per evitare l’ostacolo del 2,5%, asticella che tutte le liste dovranno superare per accedere alla distribuzione dei seggi.

“Per gli aficionados di Italia Viva: è finalmente uscito il logo sotto cui correremo alle prossime regionali. Eccolo: si chiama Casa Riformista e coinvolge Italia Viva ma anche tutti quelli che vogliono creare uno spazio che bilanci AVS, Cinque Stelle e il nuovo PD. Lo troverete nelle regionali in Calabria, in Toscana e anche – più in là – nelle prossime sfide a cominciare dalla Campania”. Lo annuncia il leader di Iv, Matteo Renzi, nella sua Enews allegando anche una foto del nuovo logo: la scritta ‘Casa riformista’ con sotto stilizzata la forma di una casa e poi la scritta, in questo caso, ‘per la Calabria’ e a chiudere il simbolo, la scritta Italia Viva