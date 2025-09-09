IL M5S PERDE PEZZI IN CAMPANIA: ECCO CHI HA DETTO ADDIO AL PARTITO DI CONTE E DI FICO

“Non mi sento più in linea con i principi del Movimento 5 stelle dopo le ultime scelte fatte in Campania”. Con questa motivazione Catello Lambiase, fino ad oggi consigliere pentastellato all’opposizione del Comune di Salerno, ha rassegnato le sue dimissioni dall’assise comunale. “Ho deciso di protocollare le mie dimissioni da consigliere comunale per rimarcare una posizione politica in dissenso completo con la linea politica del Movimento a livello regionale. E’ una scelta fatta per coerenza: io mi dimetto non solo dal gruppo consiliare pentastellato ma da consigliere comunale perchè ritengo che la politica si possa fare anche al di fuori delle istituzioni e va dato un segnale. Rimango nel M5S al quale sono iscritto dal 2012. Spiegherò successivamente e dettagliatamente tutti i punti alla base della mia scelta, anche per rispetto agli elettori che mi hanno votato 4 anni fa. E’ una scelta molto sofferta, non è fatta su due piedi, ho riflettuto a lungo, con la stessa passione che mosse, a quel tempo, la decisione di candidarmi per l’ente di via Roma”.

