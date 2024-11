DE LUCA ATTACCA I CONSIGLIERI DEL CENTRO DESTRA E DEL M5S: “ATTACCATI ALLE BANDIERE DI PARTITO”

“Agli amici dell’opposizione dico vergognatevi, gli interessi della Campania valgono più delle bandiere di partito”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta su Fb. “Abbiamo portato una proposta di legge da avanzare al Parlamento nazionale che prevedeva cose semplici a tutela dei cittadini della Campania – spiega – e cioè le stesse risorse pro capite dal nord al sud e la possibilità di recuperare 200milioni di euro l’anno di cui siamo derubati da dieci anni e lo stesso numero di medici. Non hanno avuto neanche il coraggio di votare una proposta di legge a tutela dei cittadini della Campania”. “Un po’ di coraggio e dignità nel rispetto di un principio semplice che per me è fondamentale – ha concluso – e cioè gli interessi della Campania valgono più delle bandiere di partito”.

