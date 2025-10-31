DE LUCA ATTACCA IL GOVERNO: “TRA POCO MANDANO ANCHE IL CONTRIBUTO DA 500 EURO”

“Stiamo assistendo verso le elezioni alla prevedibile sfilata dei ministri. Una delle più belle è quella di Schillaci a Caivano che visita un impianto sportivo nella città nella quale in cui tre settimane fa abbiamo inaugurato un polo sanitario. Ci saremmo aspettati che il ministro della Salute fosse andato lì e invece è andato a vedere come giocano a pallone. Che triste e volgare campagna elettorale”. Lo ha detto il governatore della Camoania Vincenzo De Luca nella sua trasmissione sui social del venerdì andata in onda con il simbolo della sua lista nel centrosinistra “A testa alta”, con di fianco il suo nome.

“Fra poco – ha detto De Luca che non ha parlato dell’alleanza del centrosinistra nelle elezioni – arriva anche il bonus di 500 euro per fare la spesa, il governo ha anticipato la scadenza per stare vicino alle elezioni. Ma abbiamo avuto anche una chiarezza con il ministero della salute che si è tolto la maschera sui punti per le nascite come ci ha scritto il direttore generale del ministero della salute, ‘eventuali deroghe – legge De Luca nella lettera alla Regione Campania – ai punti nascita possono essere consentiti parti solo in circostanze eccezionali, mentre la Regione intenderebbe tenere aperti i punti nascita sotto soglia, che non sono accettabili’. Invito i nostri cittadini a stampare queste righe del ministero”.

