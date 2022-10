DE LUCA ATTACCA LA RUSSA E FONTANA CON PESANTI OFFESE. LA REAZIONE DEI PARLAMENTARI SALERNITANI

“La prima cosa che viene in mente ascoltando Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, dare del troglodita alla terza carica dello Stato è ‘da che pulpito..'” commenta così l’epiteto rivolto da De Luca al

Presidente della Camera, il neo deputato Pino BICCHIELLI di Noi Moderati, eletto nel collegio uninominale di Salerno.

“Ma poi, per chi come me conosce bene le storture del cosiddetto deluchismo, è facile interpretare queste manifestazioni come le ultime affannose e disperate esternazioni di un sistema di potere al tramonto. È chiaro al protagonista, che non ha avuto il coraggio di candidare il figlio nel collegio uninominale del proprio feudo, Salerno, ma ha preferito blindarlo nelle liste del partito, il PD, che pure insulta regolarmente; è chiaro ai cittadini campani, che con il voto del 25 settembre hanno voluto girare pagina”, aggiunge.

“Sono gravissime le dichiarazioni del presidente De Luca, per il quale l’elezione a presidente del Senato di Ignazio La Russa sarebbe avvenuta comprando voti in cambio di incarichi di governo. Quanto detto, peraltro, è ancora più grave alla luce delle inquietanti minacce di cui proprio il presidente del Senato è stato oggetto nella notte. Piuttosto che esprimere solidarietà e censurare quanto accaduto, De Luca getta fango, mesta nel torbido lanciando accuse che meriterebbero una denuncia. Proprio lui pontifica su una politica senza moralità, dimenticando che in Campania le ‘transumanze’ e le pressioni sugli amministratori locali sono all’ordine del giorno. Un De Luca che dispensa buoni consigli ma che fornisce cattivi esempi, dimostrando che per lui valori quali la stima o il rispetto sono sconosciuti, e che quindi un’elezione può essere frutto soltanto del mercimonio e dello scambio di voti. Peraltro da chi consigliava ai propri candidati di offrire fritture di pesce cosa ci si poteva aspettare? L’ennesima conferma del livello infimo di chi guida la Regione Campania e di chi dovrebbe rappresentare i campani”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.