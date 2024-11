DE LUCA BATTE SCHLEIN: IL PD SI PIEGA, APPROVATA IN COMMISSIONE LEGGE PER TERZO MANDATO

Con il voto contrario di Movimento 5 Stelle e Centro Destra, ma con quello favorevole del Partito Democratico, la Commissione Statuto della Regione Campania ha approvato, a maggioranza, la norma Salva De Luca, il testo che prevede per il Governatore della Campania la possibilità di correre anche per il terzo mandato. Il Pd del Consiglio Regionale si è adeguato alle richieste del Presidente della Regione, mentre la Segreteria Nazionale del Pd esce, da questo voto, con le ossa rotte.

Per il voto definitivo, adesso, si attende il Consiglio Regionale convocato per martedi’ 5 Novembre quando si verificherà in aula la compattezza del Partito Democratico.