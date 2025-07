DE LUCA DAL CILENTO: “MI DOVRO’ RIPOSARE, CHE DIO VE LA MANDI BUONA”

“Le possibilità di sviluppo qui ci sono tutte perché questa è una delle zone benedette da Dio perché dal punto di vista dell’ambiente è difficile trovare una zona così bella e così salvaguardata rispetto alla natura. Dobbiamo crederci e completare alcune opere. Qui dovete avere fede perché io mi dovrò riposare necessariamente e quindi Dio ve la mandi buona, dopo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della posa della prima pietra dei lavori di ripristino e completamento variante lungo la ex SS 447 di Palinuro (SA), per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta. Sugli scenari che si aprono in merito alle future regionali ha spiegato ai giornalisti: “Sapete più voi di me. Io sono concentrato a lavorare fino all’ultimo minuto. Decideranno le forze politiche sulle scelte da fare. Si sta ragionando sulla creazione di una coalizione. Ma dobbiamo sapere che governare la Campania non è una cosa semplice. E’ la sfida di governo più importante d’Italia, è la trincea più complicata da governare. Bisogna puntare ad avere scelte di qualità e ad avere anche poi un governo regionale, un insieme di forze che danno una mano perché non sarà facile governare la regione. Intanto, mi auguro che si completino le cose che abbiamo messo in campo. C’è un lavoro immane che è in corso. Poi il futuro, mi auguro, ci riserverà sempre belle sorprese”.

