REGIONALI. FORZA ITALIA METTE IN CAMPO LA FIGLIA DEL SINDACO DI SCAFATI PASQUALE ALIBERTI

Rosaria Aliberti, 23 anni, laureanda in ingegneria civile, sarà candidata con Forza Italia alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione di Salerno. La sua candidatura è stata proposta dal movimento giovanile azzurro durante un incontro che si è tenuto lunedì con il segretario regionale Fulvio Martusciello.

“Ho accolto la proposta con entusiasmo – ha detto Martusciello – Rosaria Aliberti rappresenta quello che deve essere Forza Italia in Campania: militanza e voglia di cambiamento”.

Determinata e consapevole del ruolo, Aliberti ha commentato: “Se davvero vogliamo una regione in cui i giovani non vadano via, dobbiamo essere noi gli artefici del cambiamento, mettendoci in discussione in prima persona. Accetto con entusiasmo la proposta di candidatura e comincio da oggi il mio viaggio per la provincia di Salerno”.

Share on: WhatsApp