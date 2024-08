DE LUCA-SCHLEIN, DIPLOMAZIE AL LAVORO IN VISTA DELL’INCONTRO ALLA FESTA DELL’UNITA’ DI PROCIDA

Diplomazie al lavoro, in casa PD, in vista dell’atteso faccia a faccia, in programma domani a Procida, tra il Presidente della Regione De Luca e la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. L’occasione – la Festa dell’Unità del Circolo di Procida – potrebbe diventare un punto di partenza per una nuova stagione nei rapporti tra Palazzo Santa Lucia e i vertici nazionali del PD che, in passato, sono stati al centro degli attacchi mediatici del Presidente De Luca. Il Governatore della Campania, però, dalla campagna elettorale per le Europee ha, nettamente, cambiato linea, provando a sintonizzarsi sulle stesse frequenze di Elly Schlein, nel tentativo di riaprire un dialogo che, sia ben chiaro, per De Luca passa solo ed esclusivamente attraverso il riconoscimento del suo ruolo e l’ok al suo terzo mandato.

