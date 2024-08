REGIONALI IN UMBRIA, LIGURIA ED EMILIA ROMAGNA. OGGI VERTICE DEL CENTRO DESTRA PER I CANDIDATI

E’ in programma per il pomeriggio di oggi, a Roma, a margine della seduta del Consiglio dei Ministri, una riunione di tutte le forze di centro destra per la scelta dei candidati da presentare per le prossime elezioni Regionali in Umbria, Liguria ed Emilia Romagna. Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani, per la prima volta dopo la pausa estiva, si ritroveranno attorno allo stesso tavolo non solo per l’approvazione dei provvedimenti del Consiglio dei Ministri, ma anche per stabilire i nomi da proporre agli elettori in occasione della tornata elettorale del 26 Ottobre che coinvolgerà ben tre regioni.

Difficile, almeno alla vigilia dell’incontro, che si possa discutere anche di Puglia, Campania e Veneto, le Regioni che, invece, andranno al voto nell’autunno del prossimo anno e che, almeno per la Regione Campania, stanno facendo registrare una particolare vivacità all’interno di Fratelli d’Italia e Forza Italia.