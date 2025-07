DE LUCA-SCHLEIN: DOMANI L’INCONTRO A ROMA IN VISTA DELLE REGIONALI IN CAMPANIA

Dopo Conte, adesso la Schlein: il tour romano del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, pronto a chiudere un accordo con il centro sinistra in vista delle Regionali 2025, passa, come anticipato da IL FATTO QUOTIDIANO, anche da un faccia a faccia con la Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein. Dopo la cena con Conte, la colazione con Elly, per definire i termini di un’intesa, oramai scontata, con il sostegno alla candidatura di Roberto Fico e con la presenza nella coalizione di una lista civica (A Testa Alta), di chiaro riferimento deluchiano. I venti di guerra, nell’arco di poche ore, si trasformano in spifferi primaverili, lasciando strada ad un accordo che, sul terreno, potrebbe, pero’, lasciare qualche ferito. Tanti consiglieri regionali di maggioranza, soprattutto delle liste civiche, si iniziano a guardare intorno perchè in una coalizione dove ci sono PD, M5S ed Alleanza Verdi Sinistra, lo spazio per il civismo è davvero poco e molto limitato.

Share on: WhatsApp