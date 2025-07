REGIONALI IN CAMPANIA. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “SE SCONFITTO, CANDIDATO CENTRO DESTRA RESTI IN CONSIGLIO”

Il centrodestra vincerà le regionali in Campania, ma nel caso, impossibile, dovessimo perdere, voglio l’impegno del candidato che rimarrà in Consiglio regionale. Abbiamo avuto nel 2005 l’esperienza di Italo Bocchino e nel 2020 quella di Stefano Caldoro, entrambi di Fratelli d’Italia, che persero le elezioni e lasciarono il Consiglio regionale, mutilando la coalizione della figura del capo dell’opposizione. È stata un’esperienza che ha penalizzato il centrodestra. Ecco perché voglio da tutti i possibili candidati del centrodestra la certezza che, se si dovesse perdere, resteranno in Consiglio regionale”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania

