DE LUCA VERSO LA ROTTURA CON IL PD: CLIMA SEMPRE PIU’ TESO E PIANO B SUL TAVOLO

“Tre liste civiche e via verso le prossime regionali” sussurra un consigliere regionale di maggioranza. Una delle tanti voci che, in queste ore, rimbalzano tra Roma, Napoli e Salerno e che raccontano di un De Luca pronto a rompere, in maniera definitiva, con il Pd e con il Movimento 5 Stelle, con una trattativa che non decolla e con la decisione di candidare Roberto Fico, già presa ma non ancora ufficializzata. Il Presidente della Regione, pur sapendo di perdere qualcuno dei suoi per strada, punta sul Piano B: candidatura a Presidente per Fulvio Bonavitacola o per Lucia Fortini, tre liste civiche con i suoi slogan storici ed una campagna elettorale in solitaria, stretto tra il Centro Sinistra di Roberto Fico ed il Centro Destra di Edmondo Cirielli. Una campagna elettorale d’assalto, ricordando i 10 anni di Governo e minando di paura e di timori la possibilità che qualche altro possa prendere il suo posto a Palazzo Santa Lucia.

Share on: WhatsApp