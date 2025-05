REGIONALI 2025. C’E’ ANCHE IL NOME DI MARA CARFAGNA: “SE LA COALIZIONE ME LO CHIEDE”

“Penso che l’indicazione del nome del candidato governatore spetti al partito di maggioranza relativa e cioè a Fratelli d’Italia che ha avanzato un nome di tutto rispetto, Edmondo CIRIELLI, che conosco ormai da moltissimi anni, che apprezzo e stimo. Se il candidato dovesse essere lui lo sosterrei con convinzione e con determinazione. E’ chiaro che se poi per qualunque ragione Cirielli non dovesse essere disponibile e la coalizione dovesse richiedermelo, io sono una donna di partito e sarei tenuta a fare una seria valutazione”. Lo ha detto Mara Carfagna, segretario di Noi moderati, a margine dell’appuntamento ‘Noi e la Campania’, in relazione all’individuazione del nome del candidato del centrodestra per le prossime regionali in Campania. Carfagna, nel sottolineare che “non stiamo giocando con le figurine”, rispetto ai tempi per indicare il nome ha affermato che deve essere “il più presto possibile” evidenziando altresì che “l’importante è fare le cose fatte bene e non in fretta, motivo per cui, intanto, ci siamo messi in ascolto del territorio, delle categorie perché vogliamo elaborare una proposta politica e capire, al di là di slogan e propaganda, quali sono le reali criticità con cui i cittadini fanno i conti tutti i giorni su sanità, trasporti, lavoro, sviluppo, difesa dell’ambiente, gestione dei fondi europei”.

