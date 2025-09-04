DEAFORM DOPO ROMA E MILANO APRE UNA NUOVA SEDE NEL CUORE DELLA TOSCANA: ECCO GLI UFFICI DI PISA

Deaform sbarca in Toscana e da oggi ha una nuova sede, già accreditata, nel Comune di Pisa. Continua la crescita dell’azienda, guidata dal Ceo Daniele Camicia, che dalla storica sede di Bellizzi, in Provincia di Salerno, sta esportando il modello Deaform in numerose Regioni d’Italia. “Dopo Roma e Milano, con la nuova struttura di Pisa”, sottolinea Daniele Camicia, “realizziamo un progetto importante ed ambizioso, arrivare in Toscana con la nostra professionalità e le nostre competenze.” Deaform, azienda leader nel settore della formazione professionale, guarda con grande attenzione alla nascita ed al sostegno delle nuove imprese: “la nostra mission, “continua Daniele Camicia, “non è solo quella della formazione per l’ingresso nel mondo del lavoro ma anche il miglioramento delle competenze dei dipendenti di tante aziende che, oggi, devono rispondere alle continue mutazioni dei mercati”

Share on: WhatsApp