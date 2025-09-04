NOCERA INFERIORE. IL PROSSIMO 8 DICEMBRE PRESENTAZIONE DEI LAVORI NUOVA SCUOLA

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha organizzato, per il giorno 8 settembre p.v. alle ore 11,30 presso i luoghi interessati dagli interventi, un incontro con la stampa per la presentazione dell’ultimazione dei lavori per la realizzazione della nuova Mensa Scolastica presso l’Istituto Scolastico “ Regina Mundi “, sito in via De Concilis, intervento finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del PNRR.

Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche tecniche dei nuovi spazi mensa, le finalità educative e sociali del progetto nonché l’impatto sul miglioramento del tempo scolastico.

