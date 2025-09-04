DOMENICO MATERA (FDI): “INCIUCIO DE LUCA-PD-M5S E’ CONTRO I CITTADINI CAMPANI”

“Quello tra De Luca e Fico è l’ennesimo patto di potere. Sorprende che un partito come il PD, che per anni ha rivendicato pluralismo, decisioni collegiali, primarie e lezioni di democrazia interna, alla fine sconfessi tutto e consegni la guida del partito al figlio di De Luca, solo per suggellare l’accordo sulle regionali. È l’ennesima dimostrazione di un sistema che cerca solo di sopravvivere, senza alcuna attenzione ai cittadini”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, segretario d’Aula di Palazzo Madama.

“Nel centrodestra – continua Matera – agiamo in modo opposto:

non inseguiremo giochi di palazzo e scambi di poltrone, perché siamo convinti che la Campania meriti una guida forte, riconoscibile e con le idee chiare per il futuro. A differenza del centrosinistra, non cerchiamo inciuci ma costruiamo consenso ascoltando i territori. Non a caso – continua – Fratelli d’Italia, grazie alla leadership del presidente Giorgia Meloni, ha dimostrato di essere forza trainante di governo e garanzia di coerenza. In Campania intendiamo confermare questo metodo per dare risposte concrete a cittadini e imprese, non perpetuare logiche di potere. Non posso non rilevare poi – da sannita – la dubbia strategia del sindaco di Benevento Clemente Mastella che, in virtù dell’ipotesi di un’alleanza alle regionali con PD e 5 Stelle, cerca di elemosinare una non belligeranza anche al Comune di Benevento, dove il PD è sempre stato all’opposizione.

È passato dalla strategia del viandante a quella del questuante, nonostante per dieci anni la Giunta De Luca abbia messo ai margini le aree interne. Per questo – conclude Matera – credo che la figura del viceministro Edmondo Cirielli rappresenti la scelta migliore per guidare la coalizione con esperienza, autorevolezza e capacità di interpretare le esigenze della Campania. Non un nome calato dall’alto, ma un candidato politico vero, in grado di unire il centrodestra e offrire un progetto chiaro e alternativo al sistema De Luca”.

Share on: WhatsApp