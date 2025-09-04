M5S, GIUSEPPE CONTE ANNUNCIA L’AVVIO PROCEDURA PER ELEZIONE PRESIDENTE DEL PARTITO

“Care amiche e cari amici, il Comitato di Garanzia ha adottato il regolamento per le elezioni del Presidente del Movimento 5 Stelle. Pertanto avvio il procedimento di elezione del Presidente del Movimento 5 Stelle invitando le/gli iscritte/i che ritengono di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel regolamento approvato dal Comitato di Garanzia, a proporre la propria autocandidatura”. Così in un post su Facebook Giuseppe Conte.

e candidature potranno essere presentate – si legge – dalle 12 di domani, 5 settembre, alle 22 di mercoledì 10 settembre attraverso un click dopo il login alla piattaforma. Tra i documenti dovrà essere allegato anche il casellario giudiziario. Tutte le proposte saranno successivamente valutate dal Comitato di Garanzia e saranno pubblicate, dovranno raccogliere almeno 500 sottoscrizioni da parte degli iscritti. Il tempo concesso per la raccolta delle sottoscrizioni sarà di almeno 5 giorni. La votazione si svolgerà non prima di dieci giorni dal termine ultimo stabilito per la raccolta delle sottoscrizioni e avverrà sulla piattaforma digitale.